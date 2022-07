Diego Ribas e Fábio Santos no último duelo disputado entre Flamengo e Corinthians, em 2021 - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Diego Ribas e Fábio Santos no último duelo disputado entre Flamengo e Corinthians, em 2021Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 08/07/2022 17:35

Rio - A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (08), as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. O grande destaque fica para o confronto entre Flamengo e Corinthians, que será disputado em duas terças-feiras.

O confronto de ida entre as duas equipes está marcado para o dia dois de agosto, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, casa do Timão.

Já o duelo de volta será realizado na semana seguinte, no dia nove de agosto, também às 21h30, no Estádio do Maracanã.

Pela primeira vez na história, as quartas de final da Libertadores serão compostas apenas por equipes de dois países. Ao todo, serão cinco equipes brasileiras (Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG e Athletico-PR) e três argentinas (Estudiantes, Talleres e Vélez Sarsfield).

Confira as datas e horários dos confrontos das quartas de final da Copa Libertadores da América:

-Terça (2/8) - 21h30 - Corinthians x Flamengo

-Quarta (3/8) - 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras

-Quarta (3/8) - 21h30 - Vélez Sarsfield x Talleres

-Terça (9/8) - 21h30 - Flamengo x Corinthians

-Quarta (10/8) - 21h30 - Palmeiras x Atlético-MG

-Quarta (10/8) - 21h30 - Talleres x Vélez Sarsfield

-Quinta (11/8) - 21h30 - Estudiantes x Athletico-PR