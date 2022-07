William arão - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/07/2022

Rio - O Flamengo aceitou vender Willian Arão ao Fenerbahçe, mas o negócio ainda esbarra em um obstáculo. O Rubro-Negro se negou a liberar o atleta imediatamente e quer que ele atue contra o Corinthians, no próximo domingo, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, para depois seguir para Istambul. A informação é do site "UOL".

A posição do Flamengo em não abrir mão do camisa 5 de forma imediata criou um entrave no negócio. Apesar do Rubro-Negro já ter cedido um pouco, visto que o desejo era ter Arão também contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o Fenerbahçe tem pressa para concluir o negócio e inscrever Willian Arão na fase classificatória da Champions League. O prazo para regularizar o volante é até a próxima quinta-feira.

Caso os clubes cheguem a um acordo, Arão assinará com o Fenerbahçe por três anos. O time de Jorge Jesus pagará 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) ao Flamengo pelo negócio.