Flamengo se posiciona a favor da mudança na Lei Pelé - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo se posiciona a favor da mudança na Lei PeléFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 08/07/2022 20:20

Rio - O Flamengo, por meio do VP geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, se manifestou de forma favorável à nova versão da Lei Pelé. Nas redes sociais, o dirigente afirmou que ela não traz nenhum prejuízo trabalhista e ressaltou que espera que "não haja surpresas".



- O Clube de Regatas do Flamengo apoia os avanços que o Projeto Lei 1153/2019 (Lei Geral do Esporte), de relatoria do deputado Felipe Carreras apresenta em relação à legislação esportiva atual.



A proposta não traz nenhum prejuízo trabalhista! Espero que não haja surpresas - escreveu o VP geral e jurídico do Rubro-Negro.

CONHEÇA O PROJETO DE LEI E O CENÁRIO ATUAL



O Projeto de Lei 1153/2019 surgiu no Senado e lá foi aprovado. Dessa forma, seguiu para a Câmara dos Deputados, onde também foi aprovada. No entanto, como sofreu alterações, retornará ao Senado para ser apreciado novamente.



Os jogadores alegam que a mudança na Lei Pelé vai mexer em direitos trabalhistas dos atletas, que se sentirão mais "vulneráveis". Por outro lado, os clubes escreveram nas publicações - como o Flamengo acima - que a proposta "não retira nenhum direito trabalhista".



Um dos itens que será modificado é a redução e parcelamento do valor da cláusula compensatória desportiva, valor que os jogadores recebem na rescisão contratual. O valor mínimo é equivalente aos salários até o fim do vínculo. A mudança na Lei pode reduzir esse valor para 50%.