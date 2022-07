Wendel está na mira do Flamengo - Divulgação/Zenit

Publicado 10/07/2022 11:13

Rio - Um dos alvos do Flamengo na janela de transferências, o volante Wendel, do Zenit, da Rússia, pode estar mais próximo de acertar a sua ida para o Rubro-Negro. O jogador fez uma contraproposta ao clube, e, em caso de acordo, vai pedir liberação do clube russo, utilizando a prerrogativa da FIFA para atletas que atuem em clubes da Rússia ou da Ucrânia. A informação é do portal "GE".

Ainda segundo o site, a contraproposta feita por Wendel alteraria os valores originais de seu salário e de luvas. Para poder assinar com o Clube da Gávea por empréstimo, o volante cogita, inclusive, renovar o seu salário, sem custos, com o Zenit. O atual vínculo do jogador com o clube russo termina no final da temporada europeia de 2025.

Segundo informações do influenciador Gabriel Reis, do canal "Paparazzo Rubro-Negro", o jogador já começou a se movimentar nos bastidores para se transferir para o Rio de Janeiro, e, inclusive, já teria encomendado um carro na Cidade Maravilhosa.

Caso se confirme, Wendel seria o terceiro reforço do Flamengo na atual janela de transferências. Antes, o clube garantiu a contratação do atacante Everton Cebolinha, que estava no Benfica, de Portugal, e do volante chileno Arturo Vidal, ex-Inter de Milão. Além deles, o Rubro-Negro também tem conversas com o volante Walace, da Udinese, da Itália.