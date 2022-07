De Arrascaeta durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 09/07/2022 15:10

Rio - O Flamengo divulgou, neste sábado (09), a lista dos jogadores relacionados para o confronto com o Corinthians, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. As grandes novidades foram as ausências de Matheuzinho e De Arrascaeta.

O clube informou que o lateral-direito está com amigdalite, e por isto ficou fora do duelo. Já o meio-campista uruguaio apresentou um quadro de lombalgia, e também será desfalque. Além deles, o volante Willian Arão foi vendido para o Fenerbahçe, da Turquia, e também não pega o Timão.

Com isto, os seguintes jogadores foram relacionados para enfrentar o Corinthians:

Goleiros: Santos, Hugo Souza e Matheus Cunha

Laterais: Ayrton Lucas, Filipe Luís, Rodinei e Wesley

Zagueiros: David Luiz, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio

Meio-Campistas: Diego Ribas, Everton Ribeiro, João Gomes, Matheus França, Thiago Maia e Victor Hugo.

Atacantes: Gabigol, Lázaro, Marinho, Pedro e Vitinho.