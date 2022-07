Torcida do Flamengo no confronto com o América-MG - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 09/07/2022 13:06

Rio - O Flamengo informou, no começo da tarde deste sábado (09), que será liberada uma nova carga de ingressos para torcedores do Rubro-Negro no confronto com o Corinthians, neste domingo (10), na Neo Química Arena, em São Paulo.

"Logo mais, às 13h, novos ingressos serão colocados à venda para a torcida rubro-negra para o duelo entre Flamengo e Corinthians deste domingo, em São Paulo. Para efetuar a compra, o torcedor deve acessar o site de vendas da equipe mandante", disse a comunicação oficial do clube.

Vale lembrar que a venda de ingressos para a torcida rubro-negra chegou a ser aberta na última sexta-feira (08). Porém, na ocasião, todos os bilhetes para os flamenguistas foram esgotados em menos de dois minutos, gerando muita revolta nas redes sociais.

Flamengo e Corinthians se enfrentarão neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto será válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.