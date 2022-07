Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/07/2022 17:59 | Atualizado 10/07/2022 18:17

São Paulo - Após duas vitórias seguidas, o Flamengo voltou a perder no Brasileirão. Em um lance de extrema infelicidade de Rodinei, que marcou contra, após errar um domínio, o Rubro-Negro acabou derrotado, em São Paulo, pelo Corinthians por 1 a 0. O resultado impediu que o clube carioca conseguisse se aproximar do G-6. O Timão quebrou uma sequência de nove jogos sem conseguir vencer o Flamengo.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. O Flamengo encara o Atlético-MG, no Maracanã, na próxima quarta-feira, e precisa vencer por dois gols de vantagem para classificar. No mesmo dia, o Corinthians enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, e pode perder por três gols de diferença para avançar para as quartas de final.

O Corinthians começou pressionando o Flamengo no Itaquerão. Com muita velocidade pela direita, o Timão explorava a dificuldade de marcação de Ayrton Lucas. No entanto, a primeira chegada com perigo foi do Rubro-Negro. A equipe de Dorival Júnior dificultou a saída de bola do Alvinegro, Vitinho recuperou e rolou para João Gomes que finalizou bem e assustou o goleiro Cássio.

Aos 22 minutos, um drama que vem sendo comum nos últimos anos se repetiu no Flamengo. O zagueiro Rodrigo Caio sentiu dores após levar um pisão de Du Queiroz. O defensor não conseguiu seguir na partida e acabou substituído por Gustavo Henrique.

Aos poucos, o Flamengo começou a se sentir mais à vontade na partida. Aos 24 minutos, o Rubro-Negro ameaçou o Corinthians novamente com finalização de fora da área de João Gomes. Desta vez, Cássio apareceu para fazer boa defesa. Sete minutos depois, nova chegada dos cariocas. Vitinho recebeu bem dentro da área e finalizou, Cássio desviou e a bola explodiu na trave.

Aos 32 minutos, um lance gerou grande polêmica. Piton tentou passar por Ayrton Lucas e caiu após choque. A arbitragem não entendeu como penalidade e revoltou os jogadores do Corinthians e também o técnico Vitor Pereira. O português reclamou tanto que acabou sendo expulso.

Aos 46 minutos, o Flamengo teve uma outra boa chance. Ayrton Lucas foi no fundo e rolou para Gabigol, a bola subiu e João Gomes tentou uma bicicleta que acabou indo para fora e assustando Cássio. Um minuto depois, o Corinthians respondeu com chute de Adson que foi para fora.

O segundo tempo começou e o Corinthians abriu o placar em um lance de extrema infelicidade de Rodinei. Após cruzamento pela direita de Gustavo Santos, o lateral-direito tentou cortar, mas colocou a bola no fundo das redes do goleiro Santos.

O gol não desmotivou o Flamengo que foi para cima. Após nove minutos, os Rubro-Negros criam duas chances em uma. Primeiro gol Gabigol e depois com Victor Hugo. Em ambas, Cássio fez grande defesa e salvou o Timão.

Em busca da reação, Dorival Júnior colocou Marinho, Everton Ribeiro e Pedro em campo nas vagas de Vitinho, Victor Hugo e Matheus França. Só que foi o Corinthians que melhorou no jogo e por pouco não ampliou. Aos 21 minutos, Bruno Melo recebeu de Gustavo Silva e finalizou para boa defesa do goleiro do Flamengo, Santos.

No fim do jogo, o Corinthians e o Flamengo tiveram chances incríveis de marcar. Roger Guedes saiu na cara de Santos, passou pelo goleiro do Rubro-Negro e finalizou para fora. No lance seguinte, Pedro ficou frente a frente com Cássio, mas se enrolou na finalização e também chutou para fora.

Depois disso, o Timão conseguiu administrar com tranquilidade a partida no Itaquerão. Sem poder de reação, o Flamengo teve que acompanhar a festa dos alvinegros que levaram mais de 40 mil torcedores para o estádio neste domingo.



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 FLAMENGO



Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

Renda/Público: R$ 3.670.673,50 / 44.050 torcedores

Cartões Amarelos: Róger Guedes, Rafael Ramos e Giovane (COR); Fabrício Bruno, João Gomes, Pedro e Gabigol (FLA)

Cartões Vermelhos: -

Gol: Rodinei (FLA) (Contra)



CORINTHIANS: Cássio, Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Du Queiroz e Giuliano (Bruno Melo); Lucas Piton (Gustavo Mosquito), Adson e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.



FLAMENGO: Santos, Rodinei, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Marinho), João Gomes, Victor Hugo (Lázaro) e Matheus França (Pedro); Vitinho (Éverton Ribeiro) e Gabriel. Técnico: Dorival Júnior.