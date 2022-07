Rodrigo Caio no treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/07/2022 18:51 | Atualizado 10/07/2022 19:06

Rio - Além da derrota para o Corinthians, o Flamengo levou na bagagem para o Rio uma preocupação. O zagueiro Rodrigo Caio deixou a partida ainda no primeiro tempo com dores no joelho. O jogador será reavaliado nesta segunda-feira e preocupa para a partida contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

O atleta Rodrigo Caio deixou o jogo com dores no joelho esquerdo e será reavaliado amanhã no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2022

O defensor, de 28 anos, se lesionou logo aos 22 minutos, após levar pisão de Du Queiroz. Ele acabou sendo substituído por Gustavo Henrique. Rodrigo Caio vem convivendo com problemas no joelho há algum tempo. Ele se submeteu a uma operação na região no começo do ano.

Titular e referência do Flamengo na vitoriosa temporada de 2019, Rodrigo Caio passa por problemas físicos desde 2020. Na temporada atual, ele entrou em campo em apenas 12 jogos e não marcou nenhuma vez.