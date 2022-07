Gonzalo Montiel vê com bons olhos possível acerto com o Flamengo - Reprodução: Instagram/Gonzalo Montiel

Publicado 11/07/2022 11:22

Rio - Em busca de reforçar a lateral direita após a saída de Maurício Isla, a diretoria do Flamengo intensificou as conversas com o estafe de seu principal alvo, Gonzalo Montiel, do Sevilla, da Espanha. O clube espanhol definiu o valor de venda do jogador e só irá liberar o atleta mediante o pagamento de 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). As informações são do "Coluna do Fla".

Em agosto de 2021, o Sevilla pagou 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 59 milhões) ao River Plate, da Argentina, para contratar Montiel. Após uma temporada e ainda com vínculo até junho de 2026, os dirigentes espanhóis acreditam que o lateral ainda possui valia, tanto financeiramente, quanto tecnicamente.

No entanto, o clube espanhol também entende que Montiel já envelheceu ano e, agora com 26, aceita sair no 'prejuízo' de apenas um milhão de euros. Por isso, irá liberar o jogador a qualquer clube que pague o valor definido. Apesar de Gonzalo ver com bons olhos uma possível chegada ao Flamengo e o retorno à América do Sul, ele também entende que pode jogar mais na temporada de 2022/23.

Na temporada de 2021/22 no Sevilla, Montiel disputou 28 jogos e esteve em campo por 1.592 minutos, o que resulta 57 minutos por partida. Com apenas dez duelos disputados por inteiro, o lateral não conseguiu conquistar vaga no time titular da equipe espanhola, o que lhe incomoda em ano de Copa do Mundo.