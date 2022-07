Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Zagueiro Fabrício Bruno em ação pelo FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 11/07/2022 09:43

Rio - Apesar da derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Corinthians, o zagueiro Fabrício Bruno viveu uma tarde especial no último domingo. Após ficar afastado dos gramados por quatro meses por conta de uma lesão no pé esquerdo, o defensor atuou por 90 minutos e falou sobre as críticas que recebeu no período em que ficou parado.



"Fico até emocionado, porque foi um momento difícil para mim. Eu vinha em uma sequência boa e tive uma lesão séria. Mas a todo instante procurei manter a tranquilidade. Em toda carreira como profissional tive apenas três lesões. Foram três traumas, uma coisa que está totalmente fora do meu controle. Lesão muscular eu posso me controlar, fazer preventivo, mas trauma, infelizmente, está fora do meu controle", disse Fabrício, que não entrava em campo desde a final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense.



"A gente acaba ouvindo coisas que não deve. Até hoje trabalhei muito para estar aqui. Em momento algum sou um cara de me acomodar, de sentar em cima de contrato. A gente se machuca não é porque a gente quer, tem coisas que fogem do nosso controle", completou.



Fabrício passou por uma cirurgia para retirada de fragmento ósseo do pé esquerdo em maio. Ela já havia sido relacionado para a partida contra o América-MG, no último dia 25, mas não foi acionado.