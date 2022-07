Andreas Pereira é o novo reforço do Fulham-ING - Divulgação

Publicado 11/07/2022 12:57

Rio - Andreas Pereira, enfim, teve seu futuro definido. Nesta segunda-feira, o ex-jogador do Flamengo foi anunciado como novo reforço do Fulham-ING. Ele assinou por quatro temporadas com o clube inglês, que investiu 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) em sua contratação.

"Estou muito feliz de estar aqui e não vejo a hora de começar a temporada pelo Fulham. Quero ajudar o clube o máximo que puder para colocá-lo onde merece. O Marco Silva (técnico) foi muito importante para isso, falei muito com ele, foi um elemento-chave para eu estar aqui", disse Andreas.

O contrato prevê ainda 3 milhões de libras (R$ 19 milhões) em bônus e variáveis. Andreas terá a missão de ajudar o Fulham em seu retorno à Premier League. No ano passado, a equipe foi campeão da Championship, equivalente à segunda divisão inglesa.

Com a conclusão do negócio, Andreas deixa de ser jogador do Manchester United após 10 anos. O meia foi comprado pelos Red Devils em 2014 e neste período foi emprestado para foi emprestado ao Granada, Valencia, Lazio e, por último, o Flamengo.