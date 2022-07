Wendel - Divulgação/Zenit

11/07/2022

Rio - O Flamengo deve ter concorrência forte pela contratação do volante Wendel, ex-Fluminense. De acordo com o site "GE", o jogador do Zenit-RUS tem chamado atenção no mercado europeu e recebeu sondagens de três clubes ingleses, entre eles Arsenal e West Ham.

Wendel vem negociando com o Flamengo nos últimos dias e fez uma contraproposta ao Rubro-Negro, que analisa. Caso as partes cheguem a um acordo, o volante irá negociar sua liberação do Zenit. Ele não tem intenção de acionar o mecanismo da Fifa que permite aos atletas suspenderem seus contratos com clubes russos por 12 meses em razão da guerra com a Ucrânia.

Além de Wendel, o Flamengo também negocia a contratação de outro volante: Walace, ex-Grêmio. O Rubro-Negro teve sua primeira oferta recusada pela Udinese-ITA, mas segue em negociações.