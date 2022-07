Arturo Vidal na Praia de Grumari, no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Publicado 11/07/2022 16:18

Rio - O volante chileno Arturo Vidal não é mais jogador da Inter de Milão. Nesta segunda-feira (11), o jogador se reuniu com a diretoria do clube italiano, e acertou a sua rescisão amigável. Com isto, o Flamengo está liberado para anunciar, oficialmente, a contratação do atleta de 35 anos.

Em comunicado no seu site oficial, a Internazionale confirmou a rescisão do vínculo, e agradeceu o jogador pelo seu período de dois anos no clube.

"O FC Internazionale Milano anuncia que chegou a um acordo para a rescisão consensual do contrato do meio-campista chileno Arturo Vidal. O clube agradece a Arturo por seus dois anos com os Nerazzurri, que culminaram na conquista de três troféus."

Se tudo ocorrer como o planejado, Arturo Vidal retorna ao Rio de Janeiro na terça-feira (12). A expectativa é de que o jogador faça seu primeiro treino na quarta-feira (13), no CT Ninho do Urubu. O volante, inclusive, deve estar presente em um camarote no Maracanã para assistir o duelo entre Flamengo e Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.