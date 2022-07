Eduardo Paes, prefeito do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Eduardo Paes, prefeito do RioCléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 11/07/2022 15:38

Rio - A ideia do Flamengo de construir um estádio próprio vai ganhando cada vez mais corpo. Em entrevista ao canal "Gustavo Henrique Dando Choque", o prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu detalhes sobre o encontro que teve com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na última semana e afirmou que acredita que o Rubro-Negro está no caminho certo.

”Estive com o presidente Landim e ele quer encontrar um espaço, um estádio para o Flamengo. Não precisa nem explicar muito o porque. Acho que ele está no caminho correto. Ele me falou sobre o Parque Olímpico, que é privado. A gente não gastou um tostão de dinheiro público. O terreno ficou com a iniciativa privada, então acaba custando muito caro. Eu sugeri a ele que solicitasse aquela área que a gente fez a Olímpiadas em Deodoro. Tem Transolímpica, infraestrutura e espaço e pode ser uma boa opção", disse Paes.

"Estou à disposição para que o Flamengo precisar. Pode contar com esse vascaíno aqui. Flamengo é um patrimônio dessa cidade e vamos estar juntos nessa”, completou.

O Flamengo retomou a ideia de ter um estádio próprio após travar uma guerra com o Vasco por conta do Maracanã. O consórcio se negou a liberar o estádio para a partida do Cruzmaltino contra o Sport, no último dia 3, mas uma liminar da Justiça acabou determinando que o jogo acontecesse no local.