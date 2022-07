Jogadores de Flamengo e Atlético-MG discutem no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 11/07/2022 17:50 | Atualizado 11/07/2022 18:08

Rio - A partida contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, está marcada para quarta-feira, mas já movimenta os bastidores. Nesta segunda, o Flamengo enviou um ofício à CBF, no qual cita uma "estratégia de tentativa de pressão na arbitragem" por parte dos atleticanos e pede que a entidade escale um "árbitro de Copa do Mundo" para o duelo.



No documento assinado pelo presidente Rodolfo Landim, o Flamengo destaca as atitudes recentes de Hulk na partida do Atlético com o São Paulo. O clube cita "pressões e reclamações exacerbadas sobre a arbitragem" e uma intenção "obscura de constranger a arbitragem com a finalidade de obter vantagem esportiva em eventos futuros". Veja abaixo:



Ofício do Flamengo enviado à CBF Reprodução

Na tarde desta segunda-feira, a CBF confirmou Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal de Flamengo x Atlético-MG. Vale lembrar que Wilton vai representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar junto com Raphael Claus.



Em meio aos bastidores movimentados, o Flamengo se prepara para o duelo decisivo contra o Atlético-MG. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de fase. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

A partida será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.