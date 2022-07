Flamengo abre venda de ingressos para partida contra Coritiba - Foto: Paula Reis/Flamengo

Publicado 11/07/2022 21:00

Rio - O Flamengo abriu na noite desta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo com o Coritiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo sábado às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília. As entradas custam de R$25 a R$250 e os torcedores podem realizar a compra no site do clube, de acordo com a ordem dos planos de sócio-torcedor.

Este será o primeiro de dois compromissos do Flamengo em Brasília. Em função do fechamento do Maracanã para manutenção do gramado, o clube rubro-negro transferiu os jogos contra Coritiba (16 de julho) e Juventude (20 de julho) para o Mané Garrincha.



Cronograma de vendas:

11/07 (20h) - Pacotes, Nação Diamante e Maior do Mundo

12/07 (12h) - Nação Platina e Mais Querido

12/07 (16h) - Nação Ouro e Sempre Contigo

12/07 (18h) - Nação Prata e Jogamos Juntos

12/07 (20h) - Nação Bronze e Onde Estiver

13/07 (10h) - Nação Jr. e público geral online (abertura de vendas para torcida visitante)

14/07 (10h) – Encerramento do check-in dos pacotes

16/07 (15h) - Encerramento das vendas online

O Flamengo ainda informou que meios de acesso ao estádio serão ingresso físico, cartão-ingresso do Nação (para sócios-torcedores com cartão ativo) e e-ticket, que poderá ser impresso no dia da partida. Em breve, o clube divulgará os pontos de venda físicos.