Willian Arão - Gilvan de Souza/Flamengo

Willian ArãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/07/2022 13:48

Rio - A passagem de Willian Arão pelo Flamengo chegou ao fim. Segundo o portal "GE", o volante foi à Gávea assinar sua rescisão com o time carioca e deve viajar ainda nesta terça-feira para se apresentar ao Fenerbahçe.

Após um impasse na negociação, os dois clubes chegaram a um acordo e assinaram os documentos da transferência na noite da última segunda-feira. O camisa 5 é aguardado em Istambul, onde passará por exames e assinará contrato com os turcos.

Willian Arão chegou ao Flamengo no início de 2016 e era o jogador com mais tempo de casa no atual elenco. Com a camisa rubro-negra, foram 377 jogos, 35 gols e 10 títulos conquistados.