Rodrigo Caio no treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Rodrigo Caio no treino do FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/07/2022 14:26

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio realizou exames na última segunda-feira para avaliar a contusão que sofreu na partida contra o Corinthians, no último domingo. Os resultados descartaram lesão no ligamento cruzado anterior e mostraram um problema no menisco. A informação é do site "GE".

Segundo o portal, Rodrigo e o departamento médico tomaram a decisão de realizar um tratamento conservador, baseado em fisioterapia, sem necessidade de cirurgia.

A lesão no menisco foi a aposta dos médicos desde o primeiro momento. No entanto, baseado em relatos do zagueiro, o clube preferiu aguardar os resultados dos exames para descartar o risco de lesão no ligamento cruzado anterior.

Rodrigo Caio fez sua primeira partida pelo Flamengo na temporada no dia 11 de maio, contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil. Foram apenas 12 jogos no ano até o momento.