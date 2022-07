Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 12/07/2022 23:26

Com uma importante novidade na delegação, o Atlético-MG desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (12), por volta das 23h, para o duelo com o Flamengo, marcado para esta quarta, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O atacante Keno, que não atua desde o dia 22 de junho, justamente no confronto de ida, vencido pelo Galo por 2 a 1, no Mineirão, em razão de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Recuperado, o jogador fica à disposição da comissão técnica.

Apesar de o Atlético-MG não ter divulgado a lista de relacionados para o confronto, a presença do camisa 11 na delegação indica a real possibilidade da presença do jogador no embate com o Rubro-Negro.