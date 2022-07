Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

Publicado 12/07/2022 19:38

Rio - O ex-jogador e atual apresentador do "Os Donos da Bola", Neto, comentou, nesta terça-feira (12), sobre quem seriam os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O grande destaque dos palpites de Neto foi o Flamengo, que, na visão do ex-atleta, garantirá sua classificação pra cima do Atlético-MG, mesmo estando em desvantagem numérica.



"Para mim, dá Flamengo", cravou o apresentador sem titubear.



Neto também revelou que irá torcer para o Fluminense eliminar o Cruzeiro, mas ficou receoso com o palpite, dando a entender que, na visão do ex-jogador, a Raposa é a grande favorita do confronto.

"Vou torcer demais para o Fluminense, mas tô achando que o Cruzeiro… não sei”

Já para o duelo do Botafogo, Neto foi direto, dizendo que o América-MG, que venceu o jogo de ida por 3 a 0, garantirá a classificação.

Outra grande surpresa foi no clássico entre Palmeiras e São Paulo. Na visão do ex-jogador, a equipe comandada por Rogério Ceni conseguirá eliminar o clube de Abel Ferreira.

"São Paulo passa. Eu mudei (de palpite) de ontem para hoje", avaliou Neto.

Por último, o apresentador disse que o Corinthians irá eliminar o Santos, assim como o Goiás garantirá o triunfo sobre o Atlético-GO.