Willian Arão - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/07/2022 16:47 | Atualizado 12/07/2022 16:50

Rio - O Flamengo oficializou nesta terça-feira (12) a saída de Willian Arão, de 30 anos, que, em seguida, também foi anunciada a sua contratação pelo Fenerbahçe, da Turquia, nas redes sociais. O meio-campista viaja para realizar os exames médicos no clube turco, e será comandado pelo treinador português Jorge Jesus, com quem se destacou pelo Rubro-negro em 2019.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo Willian Arão. O atleta viajará para realizar exames médicos na Turquia. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 12, 2022

"Nosso clube chegou a um acordo de princípio para o jogador brasileiro Willian Arão, que joga pelo Flamengo. O jogador virá a Istambul amanhã à noite para concluir o exame de saúde e as negociações do contrato", diz o anúncio oficial do Fenerbahçe, da Turquia, sobre a contratação de Willian Arão.

Após o acerto de Willian Arão com o Fenerbahçe, o jogador não atuou contra o Corinthians, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Por outro lado, as pendências financeiras impediram o anúncio de sua despedida, e o atleta chegou a participar do treino com o elenco rubro-negro na segunda-feira.

O meio-campista chegou ao Flamengo em janeiro de 2016. Com a camisa rubro-negra, Willian Arão disputou 377 partidas, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos, sendo quatro estaduais, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. É um dos jogadores mais vitoriosos do clube carioca.