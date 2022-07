Rodrigo Caio - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/07/2022 17:00

Rio - O Flamengo informou, nesta terça-feira (12), que o zagueiro Rodrigo Caio sofreu uma entorse no joelho esquerdo, no confronto com o Corinthians, no último domingo (10), e que, após exames, foi diagnosticada uma lesão no menisco medial. Com isto, o Departamento Médico e o próprio zagueiro optaram pelo tratamento conservador, apenas com fisioterapia e reabilitação específica. No entanto, o Rubro-Negro deixou claro que, caso necessário, uma artroscopia não está descartada.

Confira a nota oficial do Flamengo sobre a lesão do zagueiro Rodrigo Caio:

"O atleta Rodrigo Caio sofreu uma entorse no joelho esquerdo, na partida contra o Corinthians, no último domingo (10). Após avaliação médica e de exames radiológicos foi constatada uma lesão no menisco medial. Inicialmente foi decidido, em comum acordo entre Departamento médico e jogador, pelo tratamento conservador, através de fisioterapia e reabilitação específica. Caso o tratamento não tenha o sucesso esperado, não está descartada uma artroscopia para reparo", publicou o clube.



Sem poder contar com Rodrigo Caio, o técnico Dorival Júnior entra na reta final de preparação para o confronto entre Flamengo e Atlético-MG, na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Galo acabou vencendo por dois a um.