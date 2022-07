Foguetório em frente ao hotel do Atlético-MG - Reprodução: Twitter/Wesley Ramon

Foguetório em frente ao hotel do Atlético-MGReprodução: Twitter/Wesley Ramon

Publicado 13/07/2022 10:52

Rio - Pouco depois das duas horas da madrugada desta quarta-feira, torcedores do Flamengo fizeram um foguetório em frente ao hotel do Atlético-MG, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira por uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil.

Foguetório rolando no hotel Hilton, onde a delegação do Atletico-MG está hospedada. Clima tenso aqui em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro pic.twitter.com/0a0OS72CSQ — Wesley Ramon (@_ramonwesley) July 13, 2022

Em registro feito pelo repórter do Urubu Interativo, Ramon Wesley, é possível ver torcedores correndo, um grande falatório e viaturas da Polícia Militar nas proximidades do hotel. A atitude passa longe de ser inédita e é utilizada por torcedores para atrapalhar o sono da delegação da equipe adversária.

O clima entre os dois clubes está bastante quente. Logo após o primeiro jogo, vencido pelo Galo por 2 a 1, Gabigol, atacante do Flamengo, afirmou que os mineiros iriam encontrar "um 'inferno" na volta, se referindo à pressão da torcida no jogo desta quarta, no Maracanã.

Depois da declaração de Gabigol, Hulk rebateu e também houve troca de farpas de dirigentes dos dois clubes. O Galo joga por um empate, enquanto o Rubro-Negro precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para se classificar.