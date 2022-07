Ônibus do Atlético-MG é apedrejado ao chegar ao Maracanã - Reprodução Internet

Publicado 13/07/2022 20:19

O clima é hostil no pré-jogo do duelo entre Flamengo e Atlético-MG, nesta noite, no Maracanã, pela partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quando o time mineiro chegava ao estádio, o ônibus que carregava a delegação foi apedrejado por torcedores rubro-negros e teve um dos vidros quebrado. Muitos objetos foram arremessados em direção aos atletas do Galo.

O Flamengo, caso queira se classificar, precisa vencer o Atlético-MG por dois gols de diferença ou mais. Um simples triunfo leva a decisão da vaga às quartas de final da Copa do Brasil para os pênaltis, pois em Belo Horizonte, o Galo venceu por 2 a 1.