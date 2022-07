Eric Faria - Reprodução Internet

Publicado 13/07/2022 15:09

Rio - O repórter Eric Faria, da Globo, criticou os torcedores do Flamengo após fazerem foguetório em frente ao hotel em Copacabana onde a delegação do Atlético-MG está hospedada na madrugada desta quarta-feira (13), horas antes do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que será decidido às 21h30, no Maracanã. Nas redes sociais, o jornalista também detonou a postura de dirigentes do clubes por "colocarem fogo" na partida que foi classificada como o "inferno" por Gabigol.

Gabigol em ação pelo Flamengo na Copa do Brasil Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

"Entendo a euforia do torcedor. Do “sangue nos olhos” para criar um clima quente. Mas foguetório de madrugada na porta de hotel vai muito além do bom senso. É falta de respeito. Se ganha dentro do campo. Sou muito contra. Até porque ao lado tem gente que não tem nada a ver com isso", afirmou Eric Faria.



"Cartolas. Não joguem gasolina em fogueira. Vocês não conseguirão controlar depois o estrago. O mimimi por causa da palavra inferno virou isso aí. Gabigol e Hulk não falaram nada demais. Mas alguns cartolas não aguentam não ter protagonismo. Eles gostam de palco. Compram microfones. Depois se escondem no camarote. Se ganha, vão ao campo. Se perde, enfiam o… no meio das pernas. Sempre assim. O torcedor que paga a conta", completou.



Após o jogo de ida ter saído com a vitória do Atlético-MG por 2 a 1, no Mineirão, o Flamengo terá que vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, caso vença por apenas um gol, o confronto será decidido nos pênaltis.