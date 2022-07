Fábio Sormani - Foto: Reprodução/ESPN

Fábio SormaniFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 13/07/2022 16:15 | Atualizado 13/07/2022 16:15

Rio - Sormani analisou o confronto entre Flamengo e Atlético-MG no programa "ESPN F90" desta quarta-feira. Na opinião do comentarista, uma eliminação vai ser muito dolorosa para ambos os clubes.

- O investimento é alto nos dois times. A expectativa dos dirigentes é alta nos dois times. Da mesma forma, em relação as torcidas. Isso também acontece no vestiário, dentro dos jogadores. Ninguém quer perder esse jogo. Vai machucar o coração de quem for eliminado - analisou Sormani.



O comentarista afirmou que o Flamengo, por jogar em casa, é favorito para o jogo desta quarta.



- Acho que o Flamengo, por jogar em casa, tem um ligeiro favoritismo. A torcida ajuda e o Flamengo vai tentar ter o controle do jogo. Se fizer 1 a 0, vai continuar em cima para tentar fazer o segundo gol e conseguir a classificação - afirmou.

Ao analisar os personagens da partida, Sormani exaltou Hulk e teceu críticas para David Luiz, que possivelmente será titular do sitema defensivo rubro-negro no Maracanã.



- O Hulk, para mim, é um dos maiores jogadores do Brasil. Por conta disso, ele leva preocupação ao adversário. O David Luiz não inspira confiança nenhuma. Eu não colocaria para jogar. É lento e não jogou bem desde que voltou ao Brasil. Se for confirmada a mesma escalação da semana passada, o companheiro de zaga dele vai ser o Léo Pereira. Eu tenho muito medo dessa dupla - completou.



Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que no confronto de ida, o Galo venceu o Rubro-Negro por 2 a 1 no Mineirão. Os ingressos para a partida desta quarta já estão esgotados.