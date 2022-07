Walace - Divulgação / Udinese

Publicado 13/07/2022 16:21

Rio - Em busca de reforços para o meio-campo, o Flamengo está otimista em relação a Walace. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", os agentes do jogador irão viajar para a Itália para tentar sacramentar o acordo com a Udinese nos próximos dias.

O grande trunfo do clube carioca é o desejo de Walace de atuar pelo Flamengo. Segundo o site, já existe um acordo entre o clube carioca e o jogador. No entanto, o Rubro-Negro precisa convencer os italianos a reduzirem a pedida pelo atleta.

Walace chegou à Udinese em 2019 por 6 milhões de euros. Ele tem contrato com o clube italiano por mais duas temporadas. Segundo o site, a sua equipe não tem interesse em sua saída, porque Walace se destacou no último ano. No entanto, os agentes tentam convencer que o Rubro-Negro pode ser uma grande oportunidade de recuperação do investimento que a Udinese fez pelo brasileiro.

O jogador, de 27 anos, é um sonho antigo do Flamengo. Em 2018, quando ainda atuava no Hamburgo, da Alemanha, Walace entrou na lista de possíveis reforços, mas não houve acordo. Revelado pelo Grêmio, o volante atua no futebol europeu desde 2016.