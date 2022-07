Dorival Júnior - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/07/2022 09:00

Rio - O Flamengo derrotou o Atlético-MG por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O resultado foi muito comemorado pelos torcedores e pelo elenco rubro-negro. Ao fim da partida, o treinador Dorival Júnior elogiou a atuação da sua equipe, mas pregou cautela com o momento do Fla na temporada.

"A equipe que taticamente conseguiu um bom nível, contra uma das melhores equipes. Fizemos uma partida em Belo Horizonte e aqui muito boa. Estamos em evolução e espero que mantenha isso. Ainda é muito pouco. Uma classificação importante, mas foi uma partida. Tenhamos o pé no chão, tranquilidade. Mas taticamente fiquei satisfeito. A equipe cumpriu tudo o que foi pedido até o último momento", afirmou.

Mais uma vez, Dorival optou por escalar Pedro e Gabigol no ataque do Flamengo. O treinador elogiou o desempenho dos jogadores do clube carioca.

"Gabriel e Pedro estão se encontrando, precisamos dar tempo ao tempo. O Gabriel não deixou de ser decisivo. Nos momentos que teve necessidade, ele demonstrou capacidade. Foi assim contra o Santos, o Tolima, Cuiabá. Aparecendo, ele continua letal como sempre. Mas está cumprindo uma função diferente. É questão de tempo para que se adapte, mas acredito que podem jogar juntos", disse.