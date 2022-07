Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo se classificou na Copa do Brasil após vencer o Atlético-MG por 2 a 0. E mesmo após o término da partida, o "clima quente" que marcou o duelo antes do jogo do Maracanã permaneceu. Após a vitória rubro-negra, Gabigol desabafou e criticou a postura de um jogador mineiro no duelo da última quarta-feira.

"Poderiam ter levado o jogo mais a serio, principalmente um jogador. Ele ficou puxando a bola, dando risadinha pro Dorival. Eu falei pra alguns que isso não se pode fazer. Eu sou um cara que brinco, mas não desrespeito jogador nenhum", disse o artilheiro.

Arrascaeta foi o herói da classificação do Flamengo. O uruguaio marcou duas vezes na vitória sobre o Galo no Maracanã. O placar era o que o Rubro-Negro precisava para avançar, após perder em Minas por 2 a 1 no jogo de ida.