Flamengo venceu o Atlético-MG na Copa do Brasil - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/07/2022 14:29

A jornalista Mariana Gross, apresentadora da Globo no Rio de Janeiro e flamenguista assumida, brincou nas redes sociais com a classificação de seu time do coração e a consequente eliminação do Atlético-MG na noite desta quarta-feira.







"Bom dia, amigos! Quase perdi a hora para o Bom Dia Brasil. Não sei o que houve, hoje o Galo não cantou! Saudações Rubro-Negras", postou a jornalista. Bom dia, amigos! Quase perdi a hora para o Bom Dia Brasil. Não sei o que houve, hoje o Galo não cantou! #SRN — Mariana Gross (@ladygross) July 14, 2022 Mariana brincou dizendo que 'quase perdeu a hora' para o jornalístico 'Bom Dia, Brasil' para, em seguida, lembrar do mascote do time mineiro."Bom dia, amigos! Quase perdi a hora para o Bom Dia Brasil. Não sei o que houve, hoje o Galo não cantou! Saudações Rubro-Negras", postou a jornalista.

Classificado para a próxima fase, o Flamengo aguarda o fim das disputas das oitavas para definição dos classificados e o próximo chaveamento que será decidido por meio de sorteio. O Galo, por sua vez, concentra esforços na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.