Arrascaeta - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/07/2022 12:23

Rio - O Flamengo venceu por 2 a 0 o Atlético-MG e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil em partida da última quarta-feira, no Maracanã. Após marcar os dois gols rubro-negros, o uruguaio Arrascaeta subiu para a quinta posição no ranking de maiores artilheiros do clube no século XXI.

Antes do jogo, Arrascaeta possuía 47 gols e estava empatado com Obina, Vagner Love e Léo Moura. Agora, ele tem 49 e está atrás de três nomes do elenco atual e de querido jogador aposentado. Gabriel Barbosa é o primeiro, com 124 gols. Em seguida aparecem Bruno Henrique (79), Renato Abreu (73) e Pedro (54).

O uruguaio está no Flamengo desde janeiro de 2019, quando foi adquirido junto ao Cruzeiro. Deste então, ele conquistou três Campeonatos Cariocas, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.