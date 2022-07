Willian Arão - Gilvan de Souza/Flamengo

14/07/2022

Rio - Anunciado oficialmente nesta quinta-feira como novo reforço do Fenerbahçe, Willian Arão foi às redes sociais se despedir do Flamengo. O volante falou sobre os altos e baixos que viveu com a camisa rubro-negra e ressaltou seu carinho pelo clube.

"Foram seis anos e meio muito intensos. Vivemos juntos ótimos momentos e ruins também, como toda relação. Quando cheguei, em 2016, esperava viver grandes coisas, mas não imaginava que seriam tantas. Aqui construí a minha família, meus filhos nasceram durante esse tempo. Fomos muito felizes", escreveu Arão.



"Não agradei a todos, e nem tinha essa pretensão. Dei o meu melhor sempre e fui recompensado. Estou na história desse clube gigantesco. E o Flamengo tem um espaço enorme na minha história. Foram 377 jogos, 35 gols e 10 títulos. Muito obrigado, Flamengo. Esses são alguns títulos dessa linda trajetória", completou.

Willian Arão foi negociado pelo Flamengo com o Fenerbahçe por três milhões de euros (R$ 16 milhões), que serão divididos em três parcelas. Pelo Flamengo, foram 10 títulos, 377 jogos e 35 gols marcados.