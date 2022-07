Esporte - Partida valida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022, entre Flamengo x Atletico MG, no Estadio Mario Filho, Maracana. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Esporte - Partida valida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022, entre Flamengo x Atletico MG, no Estadio Mario Filho, Maracana.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/07/2022 16:25

Rio - O comentarista Fábio Sormani ficou na bronca com a arbitragem da partida entre Flamengo e Atlético-MG, na última quarta-feira, no Maracanã. Durante o "ESPN F90", o jornalista afirmou que o Galo saiu prejudicado.

“Que o Flamengo jogou melhor que o Atlético-MG, ninguém duvida disso. O Flamengo foi superior, jogou para cima e foi intenso. O Atlético-MG foi covarde e ninguém discute. Agora, o primeiro gol do Flamengo nasce de um lance faltoso do Pedro em cima do Allan, uma vergonha. Olha o tapa! Esse lance é falta. Todo mundo marca, e ontem não foi marcado”, arfirmou Sormani.

“O histórico de favorecimento do Flamengo em relação ao Atlético-MG é impressionante. Foi assim no Brasileiro de 1980, na Libertadores de 1981 e foi assim também ontem. Flamengo jogou melhor, disse que iria passar, mas uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. O primeiro gol do Flamengo nasce de uma falta vergonha que o Wilton Pereira Sampaio não marcou“, completou.