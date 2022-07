Arturo Vidal é o novo reforço do Flamengo - Reprodução

Publicado 14/07/2022 13:13

Rio - Anunciado como reforço do Flamengo após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, na madrugada desta quinta-feira, Arturo Vidal mandou um recado à torcida rubro-negra. Já com a camisa de seu novo clube, o chileno deu um recado curto.

"Faz o moicano!", disse o jogador em vídeo divulgado pelo Flamengo, fazendo referência a seu corte de cabelo que o marcou ao longo da carreira.

A chegada ao Flamengo marca o retorno de Vidal à América do Sul após 15 anos. Ele vestirá a camisa 32 e assinou com o Rubro-Negro até dezembro de 2023.