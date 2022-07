Gabigol comemora classificação do Flamengo na Copa do Brasil - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/07/2022 14:55

Rio - A festa da torcida rubro-negra na classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil não passou despercebida por Gabigol. Na última quarta-feira, após o Rubro-negro vencer o Atlético-MG por 2 a 0, o atacante, de 25 anos, destacou o "inferno" organizado pelos torcedores, no Maracanã. Além disso, não deixou de provocar mais uma vez o adversário, e lembrou que o Galo poderia ter decidido a vaga com um placar elástico no Mineirão, mas não aproveitaram a oportunidade.

"Futebol, acho que é como o Dorival falou para nós, mudam os personagens, mas a história é sempre a mesma. Eles tiveram a chance de matar a gente e não mataram. Aí vieram para o inferno, e a gente os matou (risos)", disse Gabigol à 'FLA TV'.

"Falei dentro do campo que aquele gol poderia classificar a gente, tenho uma final de Copa do Brasil, e sabia que um gol fora de casa poderia muda o jogo todo. Estavam num momento melhor do que o nosso, poderiam fazer mais gols, mas alguns jogadores... alguns não, um jogador estava fazendo muita gracinha dentro de campo. Estava virando a cara e dando risadinha para o nosso banco", completou.

Além da classificação na Copa do Brasil, o Flamengo também está garantido nas quartas de final da Libertadores. No entanto, ainda está distante dos líderes no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Gabigol deixou claro que, com o apoio da torcida, o Rubro-negro melhorou e poderá brigar pela evolução nas próximas partidas do Brasileirão.

"Se perder sábado já é vaia... estou brincando (risos). Acho que pode ser um divisor de águas. Jogamos contra uma grande equipe e grandes jogadores. Sabíamos que tínhamos que nos doar ao máximo para fazer resultado. Conseguimos com o apoio da torcida, obviamente. Acho que treinamos muito bem nesses dois dias, o professor foi muito feliz nas escolhas e nos movimentos. Fico muito feliz em saber que os gols foram trabalhados, gols que a gente pôde trabalhar no dia a dia", concluiu.