Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/07/2022 16:47

Rio - O zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, acabou tendo que ser substituido na derrota para o Corinthians, no último domingo (10), por estar sentido dores após uma dividida com Du Queiroz, preocupando os torcedores do clube. No dia seguinte, o Rubro-Negro informou que o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo, e teve uma lesão no menisco medial. A reportagem do Jornal O Dia conversou com o Dr. Marcos Daniel, médico da equipe de futebol de areia do Vasco da Gama, para entender um pouco mais sobre a lesão do zagueiro do Flamengo.

Rodrigo Caio Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Na nota oficial do Clube da Gávea, muitos torcedores se perguntaram sobre o que seria o menisco medial, e se o jogador e o DM do Flamengo escolheram a opção correta, que é o tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. O doutor explicou um pouco mais sobre o local machucado pelo defensor, e disse que a escolha do tratamento depende de uma série de fatores, que só puderam ser identificados por quem realizou os exames no zagueiro.

"Menisco é uma estrutura no joelho que serve como um amortecedor. Temos dois em cada joelho, o medial e o lateral. Existem várias descrições da lesão a depender da direção, localização e extensão. E a escolha do tratamento depende muito da junção desses fatores", disse.

Marcos Daniel também falou sobre o prazo de retorno do jogador do Flamengo aos gramados, e disse que, por ser uma lesão recidivante, não é possível indicar um tempo exato, mas que, em lesões similares, o tratamento conservador leva em torno de dois meses.

"No caso do Rodrigo Caio é difícil precisar o tratamento já que é uma lesão recidivante, mas o tratamento conservador em uma lesão primária de menisco leva em torno de 2 meses. O Departamento Médico do Flamengo é bastante aplicado, e já vimos vários atletas voltando antes da programação inicial. Então, não me surpreenderia em vê-lo em condições de jogo em um mês e meio ou menos", comentou o doutor.

Ainda na nota oficial sobre a lesão, o Flamengo informou que, caso o tratamento conservador não tenha o sucesso esperado, uma artroscopia não está descartada. O médico do Vasco, então, explicou quando seria possível avaliar se houve, ou não, sucesso no tratamento, e ainda citou a lesão de Arrascaeta, que voltou aos gramados apenas 21 dias após se machucar no mesmo local.

"Sem a ressonância em mãos é difícil afirmar com certeza, mas imagino que um prazo interessante para avaliar uma boa progressão do tratamento conservador seria após um mês. Lembrando que, caso Rodrigo realizasse a retirada do menisco, o retorno seria adiantado, visto que o Arrascaeta passou por esse procedimento e 21 dias após a retirada, já estava apto a retornar aos gramados. O único problema no caso do Rodrigo é que ele já passou por uma artroscopia, e teve um infecção local, sendo um fator que pesa na hora de decidir uma nova abordagem", finalizou o Dr. Marcos Daniel.

Portanto, a tendência é que Rodrigo Caio fique um bom tempo fora dos gramados. Em compensação, o técnico Dorival Júnior poderá contar com mais dois zagueiros a partir da próxima semana. Os jovens Rafael Santos e Matheus Thuler, retornaram de empréstimo após defenderem clubes europeus (Apoel, do Chipre, e Montpellier, da França, respectivamente), e poderão estar à disposição do treinador para os próximos desafios.