Publicado 14/07/2022 19:40

Rio - O atacante Michael, ex-jogador do Flamengo, pode estar próximo de voltar ao Brasil. Insatisfeito na Arábia Saudita, o jogador recebeu proposta do Botafogo, além de sondagens de São Paulo e do próprio Flamengo.

Passando suas férias no Brasil, o atacante deu uma entrevista ao influenciador digital Alê Oliveira, e revelou que não tem desejo de voltar para o país árabe, por não ter se adaptado à cultura do local.

O jornalista Jorge Nicola informou que Flamengo e São Paulo sondaram a contratação do atacante, mas não chegaram a enviar propostas oficiais. Vale lembrar que Michael garantiu que fez uma promessa ao Vice-presidente de Futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, e o departamento de futebol do clube terá prioridade em qualquer negociação.

Já o jornalista André Hernan confirmou que o norte-americano John Textor, dono de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, fez uma proposta para contratar o jogador. Segundo o comunicador, a proposta foi de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 32.5 milhões, na cotação atual), por 50% dos direitos do atacante. No entanto, o Al-Hilal recusou a proposta.

Embora esteja infeliz no clube árabe, Michael tem sido constantemente usado pelo técnico Ramon Diaz. Na última temporada, o atacante atuou em 20 oportunidades, marcando três gols e dando quatro assistências para seus companheiros. Ao todo, o brasileiro teve uma média de 54 minutos em campo por partida disputada.