Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Spindel e Marcos BrazGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/07/2022 18:41

Nesta quinta (14), o atleta @victorhugo_10_ renovou contrato com o Mengão por 5 anos. #CRF



: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/pnXWNd7nAL — Flamengo (@Flamengo) July 14, 2022

Rio - O Flamengo anunciou no fim da tarde desta quinta-feira a renovação com o meia Victor Hugo, de apenas 18 anos, revelação da base do clube. O jogador assinou novo vínculo com o Rubro-Negro por mais cinco anos.