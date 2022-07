Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/07/2022 19:46

Autor dos dois gols na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, Arrascaeta foi o herói do Flamengo na classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, dia seguinte à partida, o meia uruguaio participou do programa "Resenha de Craque", da FlaTV+, e exaltou a atmosfera do Maracanã na noite de quarta-feira.



"A classificação de ontem foi algo magnífico. A gente, durante a semana, se preparou da melhor forma para o jogo, que ia ser muito intenso e muito disputado. Fora de campo, não há o que falar. A torcida se mobilizou e fez uma festa incrível. A gente não podia desapontar a torcida. Fizemos um grande jogo."

Confira outras respostas de Arrascaeta:



EXPECTATIVA DEPOIS DO JOGO DE IDA

A gente saiu do Mineirão com a sensação que poderíamos ter feito muito melhor (no jogo de ida). O gol do Lázaro deu a sensação que, no jogo da volta, íamos ter a possibilidade de reverter o resultado. A nossa torcida acreditou no nosso time, que tinha potencial para virar o jogo. A gente focou muito e se preparou para o jogo de ontem. Todo mundo foi bem no jogo e teve uma atuação esperada, como tem que ser em partidas decisivas. O importante é o time ter focado durante os 90 minutos.



IMPORTÂNCIA DO JOGO PARA ELEVAR A MORAL

Mais pelo momento que atravessamos há pouco, com troca de treinador. São coisas que complicam um pouco mais, são ideias diferentes e, às vezes, tem que esperar um tempo para encaixar tudo. E o Dorival está fazendo isso muito bem. O time está melhorando a cada jogo. Para ser campeão, temos que passar por todas essas fases. Quando fomos campeões da Libertadores, empatamos um jogo muito difícil com o Peñarol. Para conquistar, temos que superar todos esses desafios. Tivemos uma atuação para acreditar nesta Copa também.



PRIMEIRO GOL

Na hora que eu vejo que o Pedro está com a bola, correndo para frente, eu faço o facão para tentar ganhar as costas do zagueiro. Ele foi muito bem no lance e leu a jogada de maneira correta. Eu já sabia que ia chegar antes do goleiro e só tentei tirar para a bola ir no gol.



SEGUNDO GOL

É uma jogada muito rápida. Então, na hora que eu cabeceio a bola, eu continuo indo para frente e deu dá a sensação se a bola entrou ou não. Mas todos os companheiros na hora pediram o gol. Graças a Deus, a bola entrou, porque era uma oportunidade incrível, aos 60 e pouco minutos de jogo.



DORIVAL JÚNIOR

Uma pessoa fantástica. O fundamental dele é a confiança que ele passa para os jogadores. Se o jogador tem confiança, ele pode fazer o que quiser dentro de campo. A liberdade que ele dá. A gente, obviamente, sabe as nossas obrigações dentro do campo e temos nos dedicado muito nos treinos para chegar na hora do jogo e fazer o mais perto possível.