Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo Landim Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/07/2022 10:30

Rio - Após a saída de Willian Arão e Andreas Pereira, o Flamengo passou a ver a contratação de volantes como prioridade. De acordo com informações do jornal português "A Bola", o meia Gabriel Pires, que pertence ao Benfica, estaria negociando com o clube rubro-negro.

O nome do jogador não é novidade no Flamengo, nem no futebol carioca. Há algumas semanas, Gabriel foi ventilado no Rubro-Negro e no Botafogo. Porém, as conversas não evoluíram para uma negociação. O brasileiro disputou a última temporada pelo Al-Gharafa, tem contrato com o Benfica até o meio de 2024, mas não deve seguir.

Para a posição, o Flamengo já fechou com Arturo Vidal, ex-jogador da Inter de Milão. Além disso, negocia com Walace, da Undinese, e com Wendel, do Zenit. As conversas com o jogador do clube italiano estão mais próximas de um desfecho positivo para o Rubro-Negro.