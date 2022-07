Jorge Jesus - Fernebahçe / Divulgação

Publicado 15/07/2022 14:01

Rodrigo Caio no treino do Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo Rio - Após fechar a contratação do volante Willian Arão, o Fenerbahçe tem um novo alvo no Flamengo. Segundo o site turco "Sabah Sports", o time de Jorge Jesus está interessado na contratação do zagueiro Rodrigo Caio.

De acordo com o portal, apesar do interesse, ainda não houve oferta por Rodrigo. O camisa 3 chegaria ao Fenerbahçe para o lugar de Kim Min-Jae, que se transferiu para o Rennes-FRA. A negociação é estimada em 5 milhões de euros.

Rodrigo Caio foi peça fundamental no ano mágico do Flamengo em 2019, mas tem convivido com diversas lesões nos últimos meses. O defensor tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2023.