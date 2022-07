Lázaro em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/07/2022 14:41

Rio - A chegada do volante Arturo Vidal ao Flamengo fez a alegria dos torcedores, que constantemente pediam a contratação do chileno. Além dos rubro-negros, muitos jogadores já admiravam o atleta e aprovaram a contratação. Um deles é o jovem Lázaro, que revelou conhecer bastante o volante por conta do videogame.

"Falando do Vidal, eu jogava bastante com ele no videogame (risos). Sabemos muito bem da qualidade dele. Tem tudo para se identificar muito com o Flamengo pela forma que joga e pela raça. Ele põe a alma dentro de campo. E é aquilo: quando o Flamengo chega é complicado", disse Lázaro, em entrevista ao portal "GE".

Lázaro, inclusive, já teve o seu primeiro contato com o novo reforço do Flamengo. Isto porque, nesta sexta-feira (15), Arturo Vidal treinou pela primeira vez junto de todo o elenco, e se aproximou ainda mais de sua estreia pelo clube. Vale lembrar, no entanto, que, assim como Everton Cebolinha, o chileno só pode entrar em campo a partir do dia 18 de julho, que é quando abre a janela de transferências.

Com Lázaro mas sem Vidal, o Flamengo finaliza sua preparação para o confronto com o Coritiba, neste sábado (16), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, na Capital Federal. O duelo será válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.