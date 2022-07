Wendel é eleito melhor em campo em empate do Zenit com o FK Khumki, no Campeonato Russo - Foto: Divulgação/Zenit

Wendel é eleito melhor em campo em empate do Zenit com o FK Khumki, no Campeonato RussoFoto: Divulgação/Zenit

Publicado 15/07/2022 18:06

Rio - A estreia do Zenit no Campeonato Russo foi marcada pelo gol de Wendel no empate em 1 a 1 contra o FK Kimki. Eleito o melhor em campo, o volante brasileiro marcou depois de uma assistência de seu compatriota Claudinho. O ex-jogador do Fluminense é atual mira do Flamengo para esta janela de transferências, que abre no dia 18 de julho.

A dupla Wendel e Claudinho repetiu a parceria do título da Supercopa da Rússia, no último sábado, e teve bom entrosamento no Campeonato Russo. Depois de um cruzamento na área pelo lado direito, Claudinho ajustou no peito e deixou a bola pronta para o volante fazer o gol.

Confira o gol de Wendel: