Erick Pulgar atuando pela seleção chilenaDivulgação

Publicado 15/07/2022 17:47

Rio - Após garantir a contratação de Everton Cebolinha e Arturo Vidal, o Flamengo segue no mercado da bola buscando novos jogadores para reforçar o seu elenco. Sem poder contar com Willian Arão, vendido ao Fenerbahçe, e com Andreas Pereira, que foi para o Fulham, o Rubro-Negro planeja investir na contratação de volantes para a equipe principal. Um dos alvos do clube é o chileno Erick Pulgar, da Fiorentina. A informação é do portal italiano "TUTTOmercatoWEB".

No entanto, uma polêmica extracampo pode afastar o jogador do Rubro-Negro. Há cerca de duas semanas, uma mulher, que, para preservar a sua identidade, não teve o nome revelado, fez uma grave denúncia envolvendo o volante. Segundo a vítima, uma bebida recebida em uma festa fez com que ela ficasse tonta. Então, a mulher diz que foi posta em um carro com quatro pessoas, sendo Erick Pulgar uma delas, e foi levada até a casa do jogador, onde sofreu abusos e violências sexuais.

Em nota, o procurador responsável pelo caso, Jorge Abbott, afirmou que a polícia está investigando os fatos denunciados.

"Estamos investigando os fatos que foram denunciados. Demos proteção e atenção à vítima e estamos coletando informações para poder seguir com a nossa investigação e ver se os fatos realmente ocorreram", disse.

O jogador chileno também se pronunciou sobre o caso. Em nota, ele confirmou ter recebido a polícia em sua casa, para averiguações, e ressaltou estar "à disposição da justiça", além de ter negado qualquer envolvimento ou crime no caso.