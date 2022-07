Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/07/2022 17:59

Rio - O Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) negou nesta sexta-feira o pedido de recurso do Atlético-MG na denúncia contra o atacante Gabigol, pela polêmica frase sobre o "inferno" no jogo de volta contra o Flamengo, no Maracanã. Com isso, o tribunal arquivou o caso. A informação é do site "GE".

"Agora temos outro final de semana e depois vamos para a Libertadores. Quando eles forem para lá vão conhecer o que é pressão e o que é inferno", disse Gabigol no gramado, após o Galo vencer o Flamengo por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

No entendimento do Procurador do STJD, Rodrigo Botelho Piacente, não incitou a violência e "não há nexo casual entre as ameaças propagadas por torcedores nas redes sociais com a declaração do atleta".

"Não haverá denúncia, que obviamente é uma decisão correta. As alegações da Notícia de Infração não tinham fundamento", disse o advogado Michel Asseff Filho, que representou o Flamengo no caso.