Fred Desimpedidos - Reprodução/PodPorco

Fred DesimpedidosReprodução/PodPorco

Publicado 15/07/2022 19:44

Rio - Um dos principais destaques da equipe do Flamengo nos últimos jogos é o atacante Pedro. Titular absoluto na equipe de Dorival Júnior, o camisa 21 chegou a marcar quatro gols na recente goleada por 7 a 1 sobre o Tolima, além de dar duas assistências para Arrascaeta na vitória sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (13). Antes de assumir a vaga de titular, o jogador chegou a ser especulado no Palmeiras, mas as negociações acabaram não se concretizando. Para o influenciador digital Fred, do canal Desimpedidos, a negociação com o Alviverde pode ter influenciado no desempenho do atleta.

"A gente só queria o Pedro feliz. Vocês tinham que agradecer. O Pedro só está jogando agora porque o Palmeiras tentou contratá-lo. Ele estava lá no banco, tristinho. Ele deve ter falado “E aí, rapaziada!? Se eu não for jogar eu vou pra lá”. Aí que colocaram ele pra jogar. E ele está jogando pra caramba", disse o Youtuber, em entrevista ao "Flow Sports Club".

Atualmente, Pedro vem vivendo a sua melhor fase com a camisa do Flamengo. Desde a chega do técnico Dorival Júnior, o atacante esteve em campo em 10 oportunidades, marcando cinco gols, trazendo uma média de 0.50 gols por jogo. Além disso, o centroavante já deu quatro assistências para os seus companheiros.