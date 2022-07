Torcida do Flamengo no Mané Garrincha - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Torcida do Flamengo no Mané GarrinchaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/07/2022 18:40

Rio - Repórter da Globo, Eric Faria usou as redes sociais para criticar a atitude dos torcedores do Flamengo em Brasília, que vaiaram a equipe rubro-negra. Mesmo com o resultado positivo sobre o Coritiba, os jogadores ouviram protestos das arquibancadas do Estádio Mané Garrincha, por conta do desempenho em campo.



Na publicação, o repórter relembrou a atitude dos torcedores na partida contra o Botafogo, na 5ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, os torcedores do Alvinegro, em menor número, foram predominantes nos gritos vindos das arquibancadas.



- Segundo jogo em Brasília. Contra o Botafogo, a torcida alvinegra engoliu. Hoje, vaias com 2 a 0. Difícil de entender - escreveu Eric.

O jornalista ainda aproveitou para sugerir que a equipe jogue o próximo jogo em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Local onde o time costuma ter um apoio maior das arquibancadas.



Com a vitória, o Flamengo subiu para a 7ª posição com 24 pontos, enquanto o Coxa caiu para 15º, com 19, bem próximo da zona de rebaixamento.



Na próxima rodada, o Rubro-Negro volta a campo novamente no Mané Garrincha. Desta vez, o adversário será o Juventude, na quarta-feira, às 20h30. O Coxa, por sua vez, jogará fora de casa, também na quarta, diante do Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena.