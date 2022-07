Diego Ribas volta a marcar gol pelo Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/07/2022 13:54

Rio - A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Coritiba, na noite deste sábado, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro, foi especial para um jogador rubro-negro. O meio-campista Diego Ribas voltou a marcar um gol depois de 153 dias. E o jogador celebrou não só o fim do seu jejum, como o bom momento do time.



- Como é bom fazer um gol, voltar aqui em Brasília, onde a festa é sempre maravilhosa, vencer, fazer um grande jogo, isso é muito bom. Acho que o recado é para nós mesmos. Nós nunca duvidamos do nosso potencial - afirmou Diego, na saída de campo, ao "Premiere", antes de completar elogiando o técnico Dorival Júnior e falando sobre o time estar bem em três competições:



- Acho que todas as grande equipes passam por momentos de turbulência, mas nunca faltou vontade, dedicação. Agora com a organização que nós temos, o Dorival está sabendo usar muito bem o que nós temos de melhor, que é o grupo. Realmente a energia está muito positiva. Mas é nossa responsabilidade preservar isso. Para preservar é com muita humildade e trabalho, como fizemos hoje. Estamos mais vivos do que nunca. Brasileiro, Copa, Libertadores, e a tendência é continuar crescendo - disse o meia.

Com a vitória deste sábado, o Flamengo subiu para os 24 pontos e, agora, é o 7º colocado do Brasileiro, seis pontos atrás do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. Na próxima quarta-feira, às 20h30, de novo no Mané Garrincha, o Rubro-Negro encara o Juventude.