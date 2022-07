Everton Cebolinha treina com time principal do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/07/2022 10:56

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Coritiba, por 2 a 0, no Mané Garrincha, confirmou o bom momento que a equipe vive após longo tempo de irregularidade. No Brasileirão, o time comandado por Dorival Júnior briga para encostar nas primeiras posições e, quem sabe, virar para o segundo turno em situação mais confortável na classificação.

Para isso, o Rubro-negro deve contar um reforço para lá de badalado: Everton Cebolinha. Em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Coxa, Dorival indicou a possibilidade de estreia do atacante já na próxima quarta-feira, diante do Juventude, novamente em Brasília.

"Contamos com o Cebolinha já de imediato, ele estará conosco ou atuando ou entrando de repente. Passa também por um processo de adaptação", disse Dorival, em coletiva de imprensa concedida após a partida.

Por outro lado, o técnico rubro-negro destacou que o chileno Arturo Vidal necessita passar por um recondicionamento para estar apto a vestir a camisa em campo pela primeira vez. Assim, sua estreia está descartada no duelo com o clube da Serra Gaúcha.

"Vidal ainda é cedo, muito cedo. Não vamos criar expectativa antecipada, vamos dar tempo para que ele se condicione, conheça todos os processos. Para que ainda assim tenhamos em condições. Precisamos ter calma com ele, acima de tudo respeitarmos tudo aquilo que foi determinado pelo departamento físico e científico do clube", destacou.