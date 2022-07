Walace - Divulgação / Udinese

Publicado 18/07/2022 10:00

Rio - Um dos jogadores que negociam com o Flamengo, o volante Walace animou os torcedores rubro-negros neste domingo. O jogador, de 27 anos, interagiu com Marinho, atacante do clube carioca nas redes sociais. Ao ser questionado pelo atleta do elenco rubro-negro se já havia chegado, Walace respondeu "falta pouco" e animou os torcedores.

O Flamengo já tem acordo salarial com Walace, mas ainda aguarda um acerto com a Udinese, clube do jogador para anunciá-lo. O clube italiano deseja manter o atleta, que teve bom rendimento na última temporada europeia, mas o Rubro-Negro adota otimismo e a negociação poderá ser concretizada nesta semana.

O clube carioca já contratou o atacante Everton Cebolinha e o meia Arturo Vidal para reforçar o elenco. No entanto, busca mais reforços para o meio-campo e também para a lateral. Além de Walace, o volante Wendel é outro atleta que negocia com o Flamengo.